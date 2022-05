Video: De milagro hombre se salvó de ser aplastado por un camión

Hay un dicho muy popular que menciona “cuando no te toca, ni, aunque te pongas”, y ese fue el caso de un hombre en Brasil que se salvó de ser aplastado por un camión de carga, luego de que este inesperadamente se levantara y terminara desviado sobre un andén.

Fue así que cámaras de seguridad mostraron el momento en el que un ciudadano en la ciudad de Ceará, que se encontraba viendo su teléfono celular, se llevó un gran susto luego de que un camión que transitaba con normalidad por una vía secundaria, inesperadamente fue levantado por un árbol y terminó arrinconando a este hombre contra una pared.

Lea también: Mujer empaló y asesinó a golpes a su hijastra de 13 años porque sentía "celos" de ella

En las imágenes se logra apreciar con claridad, como el hombre es golpeado por la parte inferior derecha de este vehículo y sorprendido por el impacto, queda de pie logrando estabilizarse. Esto se dio, mientras el individuo hacía unas anotaciones.

Momentos posteriores se ve al individuo salir corriendo por el pequeño espacio que había entre el andén y el camión, lo que evidenció que se llevó un gran susto. Entre tanto, uno de los tres ocupantes del camión mira por el espejo retrovisor, para cerciorarse que la persona afectada estuviera bien.

Lea también: Mujer de 103 años logró el récord de la persona más anciana que salta en paracaídas

Por fortuna, el hombre no sufrió ninguna herida, y logró salir ileso de este aparatoso accidente. No obstante, el hecho que se viralizó a través de las redes sociales, dejó todo tipo de reacción por parte de los internautas, quienes no dudaron en expresar que esto fue un verdadero milagro.