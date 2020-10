Video del momento en que Melania rechaza de nuevo a Donald tras finalizar el debate

El pasado jueves se llevó a cabo el segundo debate presidencial entre el actual mandatario de EE.UU., Donald Trump, y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, en un tono más relajado que en el caótico primer encuentro celebrado el pasado 29 de septiembre.

Sin embargo, además del cara a cara entre dichos oponentes, lo que también dio de que hablar en redes fue el nuevo desaire que Melania Trump le hizo a su esposo sobre el escenario frente a las cámaras y público presente.

Lea aquí: Más de 50 millones de estadounidenses ya votaron para las presidenciales

Al culminar el debate, las esposas de los dos candidatos se acercaron hasta ellos. Jill, la conyugue de Biden no dudó en darle un fuerte abrazo y tomar su mano cuando procedían a retirarse de la tarima. Por su parte, Melania solo se limitó a acercarse a Donald y tocar su espalda.

The presidential candidates greet their significant others.#Debates2020 pic.twitter.com/zvLhkWT2PM