Video del momento en que rescatan a venezolana tras ser violada por su jefe en Argentina

La mujer le narró a los medios argentinos que al poco tiempo de estar allí conversando sobre sus funciones, comenzó su angustia. "Minutos antes de que él cerrara ingresaron unas señoras y yo lo único que le dije es que iba a tomar agua. Pero la iba a tomar de un filtro que él tenía. Me levanté, las atendí y cuando regresé el agua ya la tenía allí. Hacía mucho calor y estaba tan metida de hacer bien el trabajo para quedar que no me percaté que ya la había servido”, relató la víctima en una entrevista con el canal internacional TVV Noticias.

“Me pareció aún más extraño cuando veo que les pasó el candado a las persianas, cerró todo con llave. Marque la última llamada de mi celular que por suerte era la de mi hermana y ella contesta, cuando ella contesta solo vi que la llamada estaba corriendo pero ya no le pude hablar, ni decir absolutamente nada porque sentí que me dormí”, detalló la joven.

De inmediato la hermana llamó a su madre quien por fortuna se encontraba cerca de la tienda de Irineo Humberto. La desesperada mujer denunció el hecho antes unos policías y estos la acompañaron hasta el lugar.

Lea también: Novia de Efraín Ruales expresa su dolor tras el asesinato del presentador

Tras golpear varias veces la puerta del local y no obtener respuesta, los uniformados decidieron ingresar a la fuerza hallando la hija de la mujer tirada en el suelo, inconsciente y semidesnuda. A su lado se encontraba su agresor. “Él me estaba poniendo el pantalón y de allí, me imagino, me volví a dormir porque cuando desperté nuevamente estaba con una policía”, dijo.

“Perdóname, mamá”, fue lo único que la venezolana le logró decir a su madre, antes que los funcionarios la subieran a una ambulancia.