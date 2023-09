En la historia del cine se han hecho muy populares sobre increíbles fugas de presos en cárceles de máxima seguridad. Si bien muchas personas creen que esto solo pasa en la ficción, se han presentado casos de fugas que parecen sacados de un libro o un libreto cinematográfico.

En los últimos días, se ha viralizado el escape de un convicto por asesinato en Estados Unidos, quien se fugó hace más de una semana y no se sabe nada de su paradero.

El escape quedó grabado en una cámara de seguridad. Danelo Cavalcante, de 34 años, estiró su cuerpo a través de las paredes de ladrillo y bloques de hormigón de más de 8 metros para escalar hasta el techo en la prisión del condado de Chester en Pocopson Township.

"Sólo quiero asegurarme de que conocemos la gravedad de la situación y cómo ha impactado negativamente a nuestra comunidad", dijo el director interino de la cárcel, Howard Holland.

"Además, a las víctimas de este individuo, quiero asegurarme de que sepan que estamos pensando de manera constante y consciente en lo que están pasando. Están continuamente en nuestros pensamientos y oraciones para asegurarnos de que llevemos al Sr. Cavalcante ante la justicia", agregó.

Cavalcante se escapó en el patio de ejercicios, donde otro recluso, Igor Bolte, se había fugado hace unos meses también escalando las paredes.

Bolte fue capturado en un barrio residencial aproximadamente a media milla de la prisión. Después de la fuga de Bolte, se colocó alambre de púas en el techo, pero eso no detuvo a Cavalcante.

"Cavalcante escapó en el mismo lugar que Igor Bolte. Pero para Cavalcante tuvo que luchar con alambre de púas antes de llegar al tejado." Los asesores de seguridad habían dicho a la prisión que el alambre afilado sería suficiente para evitar futuras fugas.

Después de estos hechos, la prisión está considerando otras medidas, como cerrar los patios de ejercicio, agregar más cámaras y tener más guardias.

El error humano también podría haber influido en la fuga de Cavalcante. Un oficial de la torre vio inmediatamente a Bolt en el techo en mayo, lo que llevó a su captura en cinco minutos, dijo Holland.

Cavalcante, que entró en el patio de ejercicios a las 8:33 am, escapó a las 8:51 am, pero un oficial de la torre, que fue puesto en licencia administrativa, no lo vio salir.

El video de la fuga