Video: Hombre salvó de la muerte a una niña de dos años que cayó de un cuarto piso

Un acto heroico hecho por un hombre en Tongxiang, provincia de Zhejiang (China), le ha dado la vuelta al mundo en los últimos días. Pues a través de redes sociales circuló por redes sociales un video que capta el momento en que un ciudadano salva a una pequeña de dos años que cayó accidentalmente de un cuarto piso.

Según la información del diario The Sun, este sujeto que fue identificado como Shen Dong, de 31 años, se encontraba estacionando su vehículo, cuando pudo percatarse que, atravesando la calle, la pequeña niña estaba colgando de la ventana con el riesgo a caer.

Asimismo, explican que la menor una vez cayó del cuarto piso del edificio donde se encontraba dio un pequeño aterrizaje en el tejado de un pequeño local comercial, pero sus movimientos hicieron que siguiera hacía abajo, pero la acción rápida de este hombre logró que la niña no impactara el suelo, aunque la menor sufrió lesiones en sus piernas y sus pulmones.

Este pequeño clip, originalmente fue publicado en la cuenta de Twitter de la Policía local, pero fue tan impactante que se replicó por varios usuarios, en el que los internautas han elogiado la acción hecha por este individuo.

Así las cosas, en medio de unas declaraciones Shen Dong, recalcó que no se acuerda muy bien de los detalles de ese momento, sino que actúo por instinto.

“Voy hacer muy honesto, no recuerdo los detalles, o si me duelen los brazos. Solo fue por instinto por eso me acerqué a ella”, dijo el hombre que además añadió “Llegué a tiempo. De lo contrario, me estaría sintiendo absolutamente horrible”.