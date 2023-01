Video: Mortal golpiza de la policía a un afroamericano en EEUU

La ciudad estadounidense de Memphis divulgó el video de la golpiza policial en la que murió un hombre negro de 29 años, lo que provocó pequeñas protestas contra la brutalidad policial pero menos importantes de lo que se temía.

Cinco oficiales de policía, también negros, fueron imputados con cargos de asesinato en segundo grado por la paliza a Tyre Nichols, quien murió en un hospital el 10 de enero, tres días después de ser detenido bajo sospecha de conducción imprudente.

En contexto: Indignación en Estados Unidos por la muerte de afrodescendiente detenido por la Policía

El material en video de las cámaras instaladas en el cuerpo de los policías muestra a un grupo de oficiales que detiene a Nichols y lo intenta derribar usando una pistola inmovilizadora Taser, y luego persiguiéndolo mientras escapa.

En los siguientes segmentos del material -que dura una hora en total y ofrece audio solo en algunas partes-, se ve a Nichols llorando por su madre y gimiendo mientras los policías lo patean repetidamente y lo golpean.

WATCH🚨: The pole camera footage of the beating arrest of #TyreNichols has been synced with the audio from the body camera footage. Five Memphis Police officers, all black, have been fired & charged with second-degree murder. pic.twitter.com/H9GMC9XcFz