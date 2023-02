TikTok es un plataforma, que al paso de los días, ha tomado fuerza entre los internautas debido a todo lo que se puede encontrar navegando allí. Retos, bailes, recetas, historias y más es lo que los consumidores acostumbran a ver diariamente. Sin embargo, esta fue la red social que le ayudó a una joven a darse cuenta que padecía de una grave enfermedad.

Se trata de Helen Bender, una joven de 26 años, que reside en Alabama, Estados Unidos, quien por medio de un reto de TikTok logró detectar que tenía cáncer en etapa 4.

La mujer quiso hacer la tendencia milenaria de China llamada ‘Gua Sha’, la cual consiste en raspar la piel con una piedra suave para favorecer el drenaje linfático y estimular la circulación sanguínea del rostro, sin embargo, al realizarla, se vio un gran bulto que tenía en el lado izquierdo de la mandíbula que era anormal.

“Cuando noté este bulto, no estaba segura de qué era. Me enfermo mucho con resfriados y esas cosas, así que al principio pensé que era solo un ganglio linfático inflamado”, dijo. “Si no hubiera usado ‘Gua Sha’, probablemente no habría logrado que lo revisaran. Pude haber muerto”, añadió.

El hecho, que se dio en abril de 2022, terminó en cientos de análisis y de allí resultados que no esperaba.

Al recibir los análisis, Helen fue diagnosticada de tener un agresivo tipo de cáncer que le había provocado 20 tumores en otras partes como el cuello, pulmones, intestinos, muslo izquierdo y otras zonas del cuerpo.

Incluso, la enfermedad, al parecer, estaba tan avanzada que los especialistas le dieron seis semanas de vida.

“Recuerdo que todo era borroso. Tenía 20 bultos en todo mi cuerpo. Le pregunté al médico cuánto tiempo pensaba que tenía de vida y me dijo que alguien con un padecimiento similar murió en seis semanas”, indicó.

Y es que, aunque miles de cosas se volvieron un reto para ella, el momento de tener que decirle a sus familiares que padecía esta terrible enfermedad, era lo más difícil. “No podía decirle a mi papá, es muy difícil contarle este tipo de noticias a los miembros de la familia. Simplemente me abrazaron y dijeron que íbamos a superar esto. Fue duro verlos así”.