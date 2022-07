Video: Mujer se enamoró de habitante de calle, lo ayudó y ahora tienen tres hijos

El amor es algo completamente indescifrable, pues se puede encontrar en el lugar, momento y hasta con la persona menos esperada. Como es el caso de una mujer que a través de sus redes sociales contó como fue que se enamoró de su actual pareja, quien era un habitante de calle.

Y es que según lo relata la fémina, esta historia de amor fue demasiado curiosa, ya que, en un video, relató que el hombre que se desempeñaba como lavador de carros en frente de un almacén de cadena, la flechó por completo.

No obstante, se dio a la tarea de investigar de dónde provenía el sujeto que se había robado su corazón a primera vista, hasta que pudo descubrir que vivía en la calle. Algo que poco le importó, ya que lo convenció de que tuvieran una salida. Por eso, lo llevó a su casa, le hizo un cambio de look y emprendieron hacía la cita romántica.

Luego de que pasaron varías salidas más, decidieron por tener una relación, en la que fruto de ella, han tenido 3 niñas y desafortunadamente perdieron a otro bebé que estaban esperando. Pero la mujer que se le nota demasiado feliz y orgullosa, dijo que su esposo es una grandiosa persona y que es capaz de hacer cualquier cosa por verla feliz.

En las imágenes se puede detallar que a esta pareja se le ve completamente feliz, y como ha sido la transformación de este hombre, que, sin pensarlo, encontró de un día para otro al amor de su vida.

Como era de esperarse, esto trajo la reacción de muchos internautas, quienes con comentarios como “No has pensado que quizá él esté agradecido y realmente no sienta amo”, y “Muy bonita historia de amor, ojalá siempre sean felices”, dejaron ver una polémica por lo que le paso a esta usuaria, quien demuestra que no le importan las críticas y en la descripción del pequeño film comenta “"están solas porque quieren...lo conocí lavando carros fuera de un oxxo".