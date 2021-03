No fue el único confuso momento de Nicolás Maduro durante su alocución. Al principio se refirió a la primera dosis de la vacuna Sputnik V, que recibió junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado viernes 5 de marzo. Y empezó a bromear con un fingido acento ruso, con el que intentaba ser gracioso.

"Me vacuné hace 48 horas y no he sentido ningún sintomatoski, ni fribroski, ni nada. No sé, me he sentid bien, hablando perfecto ruso", dijo Maduro.