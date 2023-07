Curiosos hechos son compartidos diariamente en redes sociales y entre ellos, se ha vuelto muy populares videos en los que niños, en medio de su ingenuidad, hacen que sus padres pasen vergüenzas.

Recientemente en TikTok, se viralizó un clip en el que una niña aproximadamente de seis años, confiesa que su madre le es infiel a su papá y por poco, desata el divorcio.

Todo empezó cuando el hombre invitó a su hija a grabar un reto de preguntas que consiste en decir cosas crueles, pero verdaderas para ver cuál de las dos personas se enoja primero, este es conocido como ‘Qué Se Siente’ y millones de usuarios en el mundo se han atrevido a hacerlo con sus parejas o seres más queridos.

Inicialmente, el padre empieza a decirle a la menor: “¿Qué se siente que tú no tienes novio porque tu papá te regaña?”, a lo que ella le responde afirmando y muy segura de lo que decía que: “¿Qué se siente que tu tóxica ande con otro hombre?”.

El momento fue tan incómodo para él que, no dudo en preguntarle que de dónde sacaba esas cosas y la niña en medio de los nervios, dijo que efectivamente su mamá estaba con otro hombre y que, al parecer, ella ya había compartido con el susodicho.

“Una vez mi mami me puso una canción junto con mi abuelita Ofe y dijo que el señor que estaba al lado era su novio” fueron las palabras de la menor.

Ante esto, la mamá intervino y le indicó que tuviera cuidado con lo que estaba diciendo y en seguida inicio a darle explicaciones a su esposo. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y muchos internautas dicen que se delató solita.

Finalmente, no se supo cómo terminó la discusión de pareja, pero lo que sí se alcanzó a escuchar es que la fémina pide que dejen de jugar con este tipo de cosas porque se los terminan creyendo.

“Por eso no jueguen a esas 'mamadas' porque después lo toman en serio… Yo no estoy jugando, no tienen que decir cosas de mí.” Expresó la involucrada.

