En las últimas horas se ha vuelto viral un video en redes sociales en el que se puede apreciar la irresponsabilidad de un padre de familia al subir a tres de sus hijos (menores de edad) a su motocicleta para llevarlos a la escuela, hecho que terminó en una inminente tragedia.

En un video de cámaras de seguridad se puede apreciar la impactante escena en la que dos de sus hijas caen del vehículo de dos ruedas y a una de ellas se le enreda la manga de su chaqueta y le queda atrapado su brazo izquierdo en la cadena de la motocicleta.

Posteriormente, se ve a su padre intentando auxiliar a la menor que logra liberarse de la motocicleta, se para sin su extremidad izquierda ante la mirada y el desespero de sus otros dos hermanos.

De acuerdo con información suministrada por el medio Azteca Noticias, la niña tuvo que ser hospitalizada de urgencias para ser intervenida quirúrgicamente, pero pese a los esfuerzos de los médicos que la atendieron para intentar hacerle un injerto perdió su brazo.

Ante el irresponsable hecho, las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales y los internautas se han ido contra el hombre que conducía la motocicleta ya que discuten que el vehículo de do ruedas está diseñado únicamente para dos personas y las menores no llevaban la respectiva protección.

