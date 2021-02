[Video] "No soy un gato": abogado tuvo problemas con los filtros de Zoom en plena audiencia

El juez, además, elogió la reacción de Ponton y los demás abogados: "Estos divertidos momentos son un subproducto de la dedicación de la profesión legal para asegurar que el sistema judicial siga funcionando en estos tiempos duros. Todos los involucrados lo manejaron con dignidad, y el abogado con el filtro mostró una gracia increíble. Verdadero profesionalismo en todo lado".

Por último, Ferguson les indicó a los medios de comunicación que sí podrían usar el video, siempre y cuando no fuera para burlarse de Ponton, sino para usarlo como ejemplo de la dedicación de los abogados.

Media outlets, you may use the video. It was recorded during a virtual hearing in the 394th DC of TX, and released for educational purposes. It is crucial that this not be used to mock the lawyers, but instead to exemplify the legal community's dedication to the cause of justice.