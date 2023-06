[Video] Orcas atacaron ferozmente una embarcación: una de ellas estaría "enseñándoles"

Por medio de redes sociales se han dado a conocer algunos casos en los que orcas asesinas atacan embarcaciones en el Atlántico. Por esto, algunos expertos están estudiando este comportamiento para determinar el porqué se presentan estos enfrentamientos.

A pesar de ello, algunas personas siguen navegando estas aguas y en ocasiones son atacadas por algunas orcas que chocan los barcos salvajemente con el fin de hundirlos.

Precisamente, hace algunos días se hizo viral un video en el que unas orcas empezaron a atacar un barco de un marinero llamado Luis Eduardo Alves Lima, el cual se dirigía a Ibiza.

"No me di cuenta de que estaba siendo atacado hasta que después de unos minutos vi una orca que estaba rompiendo el timón y me di cuenta de que era más grave y que no eran tan amigables como los delfines”, dijo Luis al medio 9News después del ataque.

Él indicó que más allá de un ataque, se dio cuenta de que parecía una especie de "enseñanza" por parte de la madre de las orcas, pues en un inicio se puede ver que la "patriarca se acerca y ataca el timón con su cría a su lado, luego retrocede y la cría se acerca para intentarlo. Definitivamente, hubo algún tipo de educación o enseñanza ocurriendo”, dijo Alves.