Video: oso sorprendió al llegar nadando entre las olas de concurrida playa

Para muchas personas alrededor del mundo uno de los mejores planes a la hora de viajar es ir a la playa y disfrutar de la tranquilidad del mar, las olas y la arena.

Sin embargo, decenas de turistas se llevaron una gran sorpresa cuando estaban disfrutando en la playa de Destin, Florida, cuando llegó un pequeño oso negro entre las olas.

Chris Barron, un turista, fue el encargado de captar este insólito momento y subirlo a sus redes sociales.

Le puede interesar: Joven dice que compró un pollito negro y resultó ser un cuervo: "creció de más"

Muchas personas pensaron que se trataba de un perro y hasta llegaron a imaginarse que un tiburón había llegado a la orilla, por lo que algunos corrieron.

“El oso estaba bastante lejos. Mucha gente comenzó a nadar. Me preocupaba que fuera un tiburón. Me acerqué y pensé que era un perro. En ese momento, me di cuenta de que era un oso y comencé a filmar. Siguió nadando. Llegó a la orilla, se sacudió y corrió hacia la maleza en las dunas de arena. Creo que la mayoría de la gente estaba sorprendida en lugar de asustada. Uno no espera ver un oso en el Golfo de México”, expresó Barron a Storyfu.

Lea también: [Video] Extrañas bolas de fuego recorrieron el cielo y conmocionaron a más de uno ¿Eran ovnis?

Aunque el oso negro de Florida y el oso negro americano son especies que vive en esta región, es inusual verlos nadando en las playas de Florida.

En esta ocasión, los turistas se llevaron una gran sorpresa y disfrutaron junto con el oso que solo quería nadar un poco y refrescarse del calor.