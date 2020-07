[Video] Otra plaga apocalíptica: horda de langostas azota a países suramericanos

Argentina intenta contener una plaga de langosta que ingresó a fines de mayo desde Paraguay y que podría trasladarse hacia sus vecinos Uruguay o Brasil, según las autoridades de sanidad de esos países.

La impresionante horda de langostas, que se ha desplazado ya por varias provincias argentinas, no constituye un riesgo para la salud humana ni animal, pero su impacto estaría en los cultivos y la actividad ganadera.

La plaga recorre cerca de 150 kilómetros (kms) diarios y ya se ha desplazado unos 1.000 kms desde que ingresó a Argentina por la provincia de Formosa.

"Los equipos del Servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria (Senasa) y la provincia de Corrientes se encuentran trabajando para detectar la ubicación actual de la manga, debido a que no hay un lugar preciso de la zona en donde descendió", informó un comunicado.

"Prácticamente la manga no se ha movido por las bajas temperaturas, que las afecta notablemente", indicó Héctor Medina, ingeniero agrónomo del Senasa.

¿Podría llegar a Colombia?

Resulta increíble que un insecto que sólo cuenta con seis dientes en cada mandíbula cause tanto terror al hombre. Su poder devastador arruinó los mejores cultivos y no existe garantía de que no vuelva a hacerlo en Colombia

Según el Banco de la República, en abril y mayo de 1994, campesinos del departamento del Meta reportaron a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Villavicencio la presencia de la langosta saltona en la altillanura. Desde entonces la Oficina de Prevención y Control ha hecho un seguimiento del desarrollo de la plaga, aunque no se ha salido de control.

El ICA recomendó a los productores realizar inspecciones periódicas para determinar la presencia de ninfas y adultos de la langosta. Además, insta a que la utilización de controles químicos debe realizarse con la asesoría de un Ingeniero Agrónomo y en el momento adecuado.

Según la ONU, los enjambres normales de estas langostas pueden incluir 150 millones de estas por kilómetro cuadrado, esta misma cantidad puede llegar a consumir una proporción equivalente a los alimentos para 35 mil personas y se desplazan cubriendo entre 100 y 150 kilómetros al día.

Por su parte, el Ministerio brasileño de Agricultura declaró el jueves el "estado de emergencia fitosanitaria" en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, para facilitar la adopción de medidas preventivas ante la eventual llegada de la plaga.

Cabe recordar que esta especie provocó varias infestaciones en 1938, 1942 y 1946, con focos originarios de Argentina que entraron a Brasil y afectaron varios estados del país vecino.

