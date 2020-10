[Video] Pasajera con tapabocas mal puesto abofeteó a auxiliar de vuelo

Sin entrar en detalles sobre qué pasó exactamente, Morgan Durrant, vocero de Delta, informó: "No hay nada más importante que la seguridad de nuestra gente y nuestros clientes. Esa es la razón por la que se les pidió a dos clientes que no cumplieron con las instrucciones de seguridad de la tripulación que se bajaran del vuelo 1997 ayer en la noche [lunes 19 de octubre]".

Here’s what happened on our @delta flight from #Miami to #Atlanta tonight after a passenger refused to wear a mask as per policy and then gets into altercation with flight attendant. Video via @kingcoreythefirst on IG pic.twitter.com/TBBYq1VCBb