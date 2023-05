[Video] Polémica por hombre disfrazado y maquillado de princesa en tienda de vestidos para niñas

“No, definitivamente no estoy de acuerdo con ese afán de querer meterse con la niñez, ese afán de querer torcer la percepción de los niños y niñas, dando por sentado que lo malo es bueno y lo bueno es malo. No estoy de acuerdo con eso”,”Se llama inclusión forzada, pero no estás preparando para esta discusión”, estos fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación.

Por otro lado, otros usuarios mostraron todo su apoyo a la campaña de Disney y al hombre que se encontraba trabajado. Varios indican que es una linda labor la cual abre el panorama a los niños y les muestra que en el mundo existe la diversidad en muchos temas y que es normal pensar y ser diferente.

De interés: Video: Pánico por dragón animatrónico que se incendió en medio de show en Disneyland

"Me encanta tu trabajo! Qué horror ver a personas que no valoran lo qué haces, estás abriendo un panorama y dejando el camino más limpio para niñxs que en un futuro quieran mostrarse tal y como son, felicidades por eso! Por cierto, amo tu maquillaje", indicó un usuario en redes sociales.

"Acabamos de llevar a mi hija a ese evento de Bibidi y había muchos niños disfrazados de princesas, puedo no estar de acuerdo, pero, pues ahí se pueden sentir identificados ahora sí que vivir y dejar vivir”, afirmó un padre por medio de Twitter.

Hasta al momento Disney no se ha pronunciado del tema y el video cada vez toma más popularidad en varios países.