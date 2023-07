Video: político de izquierda renunció a su cargo tras ser captado robando unas gafas de sol

La vida de los políticos está constantemente en el ojo público y cada acción que hacen es criticada o aplaudida. Sin embargo, raras veces pasan desapercibidos y cualquier hecho viral puede sentenciar su carrera.

Esto le ocurrió a Bjornar Moxnes, líder del partido de izquierdas noruego Partido Rojo, quien en el mes de junio del 2023 se había robado unas gafas en un reconocido almacén.

A pesar de que todo había pasado desapercibido, hace algunos días se hizo viral un video en una tienda, en el que se puede ver al político robando las gafas de sol en la tienda de Hugo Boss de un aeropuerto ubicado en Oslo. Gardermoen.

Cuando el escándalo estalló, el político dijo que había sido un error, pero las constantes críticas hicieron que tuviera que aceptar que sí las había robado.

"Cogí las gafas de sol de la tienda del [aeropuerto] Gardermoen. Cometí un gran error, y lo empeoré mucho con la forma en que me comporté después. Lo siento mucho y quiero disculparme. Mucha gente me ha preguntado cómo pude hacer algo tan estúpido. Me lo he preguntado muchas veces en las últimas semanas. No he tenido una explicación adecuada. Pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que lo que hice estuvo mal y debo afrontar las consecuencias", escribió en redes sociales, excusándose por lo sucedido.

En un inicio presentó la excusa de que estaba enfermo desde el pasado 3 de julio e hizo que esta se extendiera hasta el 25 del mismo mes. Un día antes de que retomara sus labores como político, Moxnes prefirió renunciar por el escándalo.

Después de que se hiciera viral la renuncia, se dio a conocer que el caso está cerrado.

Por otro lado, el comité ejecutivo nacional del Partido Rojo tomó la decisión de que Marie Sneve Martinussen sea quien lo remplace desde este martes. Cabe aclarar que Moxnes estuvo en el cargo durante 11 años y sería líder de dicho partido hasta el 2024.