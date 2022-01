[Video]: Por hacer un ritual, mujer murió ahogada cuando se sumergió en un agujero de hielo

Un increíble hecho tiene consternados a los habitantes de Vyra, una pequeña provincia que se encuentra ubicada al sur de la ciudad de San Petersburgo (Rusia), luego de que en un video quedara registrado el momento en el que una mujer de 40 años fue arrastrada por la corriente de agua tras lanzarse como rito para celebrar la Epifanía Ortodoxa.

Este ritual es algo purificador para expiar los pecados de las personas, ya que consta en sumergirse en algún lago o río en el mes de enero con temperaturas muy bajas. Sin embargo, esta mujer no corrió con mucha suerte al momento de llevar a cabo esta tradición.

Las imágenes muestran como esta abogada, ante la atenta mirada de su esposo y sus dos hijos, se persigna antes de ingresar al agua y haciendo un clavado en diagonal es inmediatamente arrastrada por la corriente. Su pareja sentimental, al percatarse que no sale del agua, se mete para intentar sacarla, mientras los pequeños gritan angustiados por su madre.

Momentos después todos muy desesperados golpean al suelo para poder sacar a esta mujer. No obstante, cuerpos de emergencia hicieron un llamado de atención, manifestando que este lugar no era seguro para hacer estas prácticas y mucho menos si no estaba presente algún equipo de socorristas que hicieran frente a este tipo de situaciones.

Momentos más tardes, después de hacer un análisis del lugar, dieron con el cuerpo de esta mujer.