En las últimas horas se volvió viral un video en la red social de TitTok, en el que una profesora chilena compartió la desgarradora experiencia que vivió al ser ignorada e irrespetada por parte de sus alumnas en varias ocasiones.

La estudiante de pedagogía en Educación Física identificada como Akalia en TikTok, abrió un gran debate al publicar la grabación en la que se ve enormemente afectada, sobre la importancia del respeto en la educación desde casa de los hijos.

La joven chilena reveló en la grabación que sus alumnas de séptimo grado se burlan de ella y le faltan el respeto, al punto de hacerla llorar.

Puede leer: [Video] Masacre en la cárcel: más de 40 mujeres murieron en medio de un motín

“Yo estoy estudiando pedagogía en Educación Física y mi práctica profesional es un colegio y se supone que son los dos semestres pero en verdad no sé si puedo los dos. En verdad me da un poco lo mismo echarme la práctica, pero no doy más”.

Asimismo describió cómo las alumnas la ignoran, no siguen sus indicaciones y se comportan de manera inapropiada durante las clases.

“Tengo un curso que es séptimo básico y en verdad hacen lo que quieren conmigo les doy lo mismo, yo doy la explicación y ellas me miran, me ignoran y siguen conversando, así de fácil y también me responden”.

También lea: Mujer jugo por primera vez la lotería y se llevó el gran premio: $215 millones anuales de por vida

La joven también hizo énfasis en que, más allá de su rol profesional, también es una persona con sentimientos y merece ser tratada con respeto.

“Yo se los dije que yo también tengo sentimientos, que soy una persona y que me merezco el respeto que ellas piden, porque cuando ellas me hablan yo las escucho y de repente les hago caso”.

Entre lágrimas, también llamó a las personas que actualmente son padres de familia a educar a sus hijos y a fomentar el respeto hacia los demás.

Le puede interesar: Antonio Banderas defendió a los empresarios: "hay que mimarlos porque son los que ofrecen trabajo"

“Estoy en proceso para ser profesora y no puede ser que yo la esté pasando tan mal en un colegio, y yo sí creo que es por la educación que tiene en sus casas porque no todas las niñas son así, hay unas que son una amor y por culpa de las que se portan mal yo tengo que llamarles la atención a todas”.

Sin embargo, la historia tuvo un desenlace desafortunado para Akalia, ya que reveló que fue despedida de su trabajo debido a la publicación del video. Asimismo aclaró que no tenía un contrato laboral y que su participación en el colegio era parte de sus prácticas sin remuneración.