Sin embargo, salieron los familiares del delincuente, celulares en mano, para grabar lo que estaba sucediendo y defenderlo. También empezaron a increpar a los ciudadanos que pretendían hacer justicia. El joven solo gritaba.

"Conteste", le dijo una familiar del joven a uno de los hombres que quería detenerlo. "Que no se suba. ¿Se quiere pasar de vergajo?", continuó la mujer, a lo que el hombre respondió: "No, no más que se suba. Yo tengo cosas que hacer". "¿Entonces qué viene de metiche?", replicó la familiar.

"Porque asaltó a la vecina", explicó una mujer que estaba dentro del carro. La familia del presunto ladrón, molesta, siguió con su intento: "¿A usted le pagan por andar cuidando la comunidad?".