El Tiktoker aseguro posteriormente, que fingió su muerte para saber cómo reaccionaría su familia, amigos y conocidos, y explicó que se sentía totalmente "infravalorado" por ellos.

“Lo que veo en mi familia muchas veces me duele, nunca me invitan a nada, nadie me ve. Todos nos distanciamos, no me sentí apreciado. Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos", indicó el Tiktoker, David Baerten.

Según el Sr. Baerten, luego de la gran lección que le dio a sus familiares y amigos, algunos seres queridos se han acercado a él después de lo sucedido.

"Esto demuestra quién realmente se preocupa por mí. Los que no vinieron, me contactaron para reunirnos. Así que en cierto modo, gané", concluyó.

