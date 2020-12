[VIDEO] Tortuga fue salvada por pescadores el feroz ataque de un tiburón tigre

"Fue algo que te sucede solo una vez en la vida (...) He pasado incontables horas en el agua. Desde que aprendí a caminar y nadar, he estado en el agua y esta debe ser una de las cosas más locas que he visto", afirmó a la FOX News Kai Survance, uno de los pescadores que ayudó a la tortuga.

Survance, que iba acompañado de Bronson Russell al momento de presenciar el ataque, contó a ese medio que, al principio, no se atrevió a extender su mano para ayudar a la tortuga por miedo. “Ese tiburón tigre era enorme”, aseguró.