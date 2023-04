El transporte público se ha convertido en un escenario en el que se presentan muchos casos de acoso contra las mujeres, que en ocasiones deben ver como nadie hace nada al respecto para evitar que pasajeros hombres hagan todo tipo de acciones que pueden vulnerar sus derechos.

Insinuaciones sexuales, tocamientos atrevidos y sin consenso, y comentarios salidos de tono ocultos en los mal llamados 'piropos', se vuelven parte del diario vivir de las mujeres.

Durante el fin de semana se viralizó un caso relacionado con este tema que ha generado la admiración de hombres y mujeres por igual.

Se trata de una conductora de autobús que decidió enfrentar por ella misma a un pasajero que la había acosado.

La escena quedó registrada en video por otra pasajera, que compartió lo ocurrido en redes sociales, en un suceso que tuvo lugar el pasado sábado en horas de la madrugada en un bus de Barcelona.

Según la denuncia, un pasajero borracho no paraba de decir palabras a la conductora, que le pidió que se detuviera, pero este hizo caso omiso.

Ya completamente molesta con la situación, la conductora detuvo el bus y encaró al sujeto que quedó atónito.

"Bájate del bus, estoy haciendo que me respetes, te he pedido por favor que te sientes y te he pedido que te calles y sigues con la misma. No me hace falta llamar a la policía y perder todos 20 minutos. Te bajas de una puta vez. La próxima vez bebes menos y te callas", le gritó la conductora.

Al final, el sujeto tuvo que bajarse del bus. Los internautas han aplaudido a la conductora y su valentía para enfrentar al sujeto.

A continuación el video de la valiente conductora: