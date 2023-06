“En lugar de decirle a la gente que suba a la cubierta superior cuando tengamos una advertencia de tormenta severa, tal vez debería preocuparse más por sus invitados y empleados y decirles que entren”, indicó.

Un meteorólogo de la cadena Fox 35 informó que los vientos alcanzaron de 55 a 60 mph en el punto álgido de la tormenta.

Por su parte el agente de la agencia de viajes Boardwalk, Kyleigh Cole, expresó su preocupación sobre cómo Royal Caribbean manejó el incidente.

“Siempre hay algo que se puede hacer, además de dejar que los invitados y los viajeros se derramen, llueva y estén en medio de una tormenta. Esto podría haber arruinado la experiencia de crucero de alguien donde nunca más tomará otro crucero”, aseguró.

Posteriormente a través de un comunicado, la compañía dijo que el “Independence of the seas" se encontró con una ráfaga repentina de fuertes vientos. "Esto duró un breve período y no hubo lesiones graves para nuestros invitados o tripulación”.

De acuerdo con información suministrada por la Agencia de Viajes, el barco llegó a salvo a Coco Cay, una isla utilizada por Royal Caribbean a unas 55 millas al norte de Nassau.

