[Video] Youtuber cubana fue detenida en plena entrevista

La youtuber cubana Dina Stars fue detenida por las autoridades de su país este martes, en vivo y en directo, mientras era entrevistada por el programa de televisión 'Todo es mentira', a propósito de las manifestaciones que se han desarrollado en las últimas horas en contra del régimen.

"Estoy dando la entrevista super nerviosa porque me acaban de hacer una llamada de que me querían ver. Yo dije que no y me dijeron que me harían una citación legal a la cual voy a asistir con la frente en alto", afirmó la joven en los primeros minutos de la entrevista con el programa difundido por el canal Cuatro de España.