“Votemos como si nuestras vidas dependieran de ello”: Billie Eilish en convención demócrata

Billie Eilish afirmó este miércoles durante la Convención Nacional Demócrata, que transcurre de manera virtual, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está destruyendo el país y todo lo que le importa a los estadounidenses.



"Está destruyendo nuestro país y todo lo que nos importa", lamentó Eilish en un video.



"Necesitamos líderes que resuelvan problemas como el cambio climático y la COVID, no que los nieguen. Líderes que luchen contra el racismo sistémico y la desigualdad. Eso comienza votando por alguien que entienda lo mucho que está en juego", indicó la artista.

"Alguien que construya un equipo que comparta nuestros valores -continuó-. Comienza votando contra Donald Trump y por Joe Biden.



La joven destacó que el silencio no es una opción: "Y no podemos quedarnos fuera. Todos tenemos que votar como si nuestras vidas y el mundo dependieran de ello, porque es así. La única forma de estar seguros sobre el futuro es crearlo nosotros mismos. Por favor, registrense (para votar), por favor voten".



Acto seguido la cantante, de 18 años, interpretó su tema "My Future", que se pregunta sobre el futuro y, aunque compuesto a nivel personal, Eilish ha enmarcado su letra en los retos que afronta el mundo.

El coronavirus impidió presentar la esperada actuación sobre el escenario de la convención, como suele ser habitual, y en su lugar se emitió un vídeo grabado por la artista.



Su intervención se produjo dentro del bloque dedicado a la crisis climática en la convención en el que hablaron varios jóvenes activistas del clima.

En el mismo formato cantó, con versos en español, el latino Prince Royce tras un momento dedicado a hablar de inmigración y en el que se compartieron testimonios de "soñadores" y otros indocumentados.



La cantante hizo historia en los últimos premios Grammy al ganar en las cuatro categorías principales y se ha convertido en un fenómeno cultural entre las nuevas generaciones.



Este miércoles se celebró la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata, donde la senadora Kamala Harris aceptó la nominación del partido a la Vicepresidencia del país.



Hoy (jueves) el exvicepresidente Joe Biden dará un discurso para aceptar la nominación del partido a la Casa Blanca, con el que se cerrará la convención, que se desarrolla virtualmente por la pandemia.