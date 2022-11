Lea también: Se inician las elecciones de mitad de Gobierno en Estados Unidos

“Yo no vine a Miami donde la gente habla español sino a Alabama donde era de las pocas hispanas en ese entonces. Soy hija de un piloto de combate de la II Guerra Mundial en contra de los Nazi y la guerra de Corea en contra de los comunistas y obviamente las experiencias en Colombia, cada día me pongo el anillo de mi padre (fallecido) de la Fuerza Aérea, para tener presente su legado como el luchar por una causa, y eso es lo que he hecho como senadora durante cinco años, sirviendo al pueblo”, relató la aspirante.

Taddeo confía en que hará historia, así como en el año 2017 cuando fue la primera colombiana electa al senado Estatal de la Florida y posteriormente reelecta.

“Ahora para el Congreso si el colombiano sale a votar, vamos a ganar”, concluyó.