Vuelven a tomar fuerza los "pasaportes de vacunación" contra la covid-19, la OMS lo estudia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) debatirá próximamente la cuestión del eventual uso de certificados o "pasaportes de vacunación" en viajes internacionales, declaró hoy el experto del departamento inmunológico de la oficina europea de la institución, Oleg Benesh.



Según afirmó el especialista en una rueda de prensa telemática para medios rusos, este tema "está en la agenda del Comité Internacional de normas médicas y sanitarias", y expresó su esperanza de que sea debatido próximamente.

Le puede interesar: Sucesión de Angela Merkel en Alemania: habrá votación clave



"Con la aparición de vacunas efectivas y seguras contra el coronavirus, la OMS estudia los temas vinculados a la vacunación de viajeros internacionales. Quisiéramos recordar que el uso de un certificado internacional es un asunto regulado por normas médicas y sanitarias", indicó.



El experto afirmó que el organismo internacional analiza los aspectos científicos, normativos y éticos de esta iniciativa.



Benesh indicó que en la actualidad la OMS trabaja en tres direcciones principales: la recomendación de vacunas a quienes van a viajar, la aprobación por parte de los países de limitaciones o requisitos de vacunación para los viajeros, así como el intercambio de información entre países sobre los procesos de vacunación.



Rusia ha sido uno de los países en proponer la creación de pasaportes de vacunación o inmunidad, para lo cual se anunció la próxima habilitación de un documento digital en el portal de Servicios Estatales, iniciativa semejante a la de Israel, que entregará "pasaportes verdes" a los vacunados, con el fin de facilitar su movilidad.

Lea también: Trump condena la violencia, pero no menciona su juicio político en el Congreso



En diciembre pasado, la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, arremetió contra esta práctica, que calificó de "antiutopía" que propiciaría la discriminación entre ciudadanos.



No obstante, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no solo apoyó la entrega de pasaportes de vacunación, sino que solicitó al Gobierno el pasado día 4 estudiar la posibilidad de que este documento de vacunación tenga validez internacional.