Ya hay segunda vuelta presidencial en Brasil pero el conteo de votos continúa apretado

Tras ser escrutado el 95 % de las mesas en las elecciones presidenciales de Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula Da Silva mantiene una ligera ventaja frente Jair Bolsonaro, actual mandatario del gigante latinoamericano.

El expresidente, quien irá a una segunda vuelta enfrentando a Jair Bolsonaro, tiene hasta el momento un total de votos 51'531,953, lo que se traduce en un 47.3 % de los votos contados, mientras que Jair Bolsonaro, se queda, pasado el 95 % de las mesas escrutadas, con un 44.1 % representado en 48,541,405.

Como particularidad de la jornada se destaca que los resultados han sido realmente apretados, con diferencias que no superan los dos puntos porcentuales.

En la primera parte del escrutinio, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mantuvo una diferencia sobre su contendor, el expresidente Jair Bolsonaro.

Pasado el 70 % del escrutinio total, el exmandatario logró una ventaja de medio punto porcentual y poco a poco esta se fue incrementando de forma leve.

Pese a que en los últimos días, las encuestas señalaban que Lula Da Silva podría ganar en primera vuelta, lo cierto es que los resultados no le fueron suficientes por lo que en Brasil se espera un segundo encuentro, para definir el nombre del nuevo presidente.

Durante todo el conteo el tercer lugar lo mantuvo Simone Tebet, quien pasado el 95 % de las mesas escrutadas, logró un total de 4'721,175, lo que significa el 4.3 % del total de votos.

Hay que recordar que el actual presidente Jair Bolsonaro acudió a votar en un colegio electoral en la Villa Militar de Río de Janeiro, asegurando que ganaría los comicios en la primera vuelta.

Al tiempo, el líder de la izquierda brasilera y expresidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva votó en Sao Bernardo do Campo, ciudad en la región metropolitana de Sao Paulo.