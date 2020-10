Zach Morris, un youtuber nacido en Estados Unidos y muy querido en Colombia, publicó en Instagram una serie de fotos que, en principio, preocuparon a sus seguidores. En las primeras imágenes, aparece sosteniendo unos avisos que dicen: "Me negaron la visa también. Pedí la visa para entrar a Colombia y me la negaron". Y con una sonrisa concluye: "Porque resulta que los colombianos no necesitamos visa".

Morris hacía referencia al caso de Dominic Wolf, el joven alemán al que le negaron la visa de residente en Colombia el pasado 30 de octubre. Dominic publicó un video para contar su historia, pues dice que siente que este país es su verdadero hogar. Él, además, creó una empresa para promover el turismo por Santander, de modo que es muy apreciado en ese departamento. Por estas razones, muchas personas consideran que se le debería dar la residencia en Colombia.

Dominic ya recibió una garantía para entrar al país, pese a que su visa sigue inadmitida. Sin embargo, espera poder hacer los trámites correspondientes ya en Colombia.

Morris, por su parte, acompañó las fotos con un mensaje: "Es bastante difícil tener que lidiar con inmigración todos los años. El incertidumbre de no saber si puedo permanecer en el país que amo (sic). Menos mal que hace un año superé este problemita y ahora puedo trolear muchas personas".

Sin embargo, contrario a lo que muchos habrían pensado, Dominic se tomó con buen humor el troleo y, en la sección de comentarios, escribió: "Eso fue la forma más bonita de que alguien me haya pedido un matrimonio, pero, Zach, ya te dije que me gustan las mujeres".