2022 será el año de la verdad sobre el conflicto armado: Comisión de la Verdad 

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, lanzó un mensaje de esperanza a las víctimas del conflicto armado interno que buscan conocer los detalles sobre los hechos de violencia que se registraron en todos los territorios del país, donde se derramó la sangre de sus hijos, esposos, padres, hermanos y amigos.

El jefe de ese organismo dijo que el 2022 será el año en el que se narre por fin todo el horror que enmarcó la violencia en los 32 departamentos de Colombia.

En el último jueves de este año, el jefe del órgano adscrito al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, destacó que en la construcción de los retratos sobre la violencia armada, se escucharon a víctimas de todos los sectores inclusive señaló que se logró obtener los valiosos testimonios de quienes permanecen en el exilio en 24 países.

Lea además: Desempleo en noviembre se ubicó en el 10,8 %, según el DANE

"Hemos oído a personas y organizaciones de víctimas de todas las atrocidades; a paramilitares, militares, policías y exguerrilleros; a mujeres y niños, personas LGBTI, campesinos, indígenas y afrocolombianos; a los exiliados en 24 países; a obispos y sacerdotes; a periodistas y artistas; a defensores de Derechos Humanos, lugares de memoria y comunidades; a sindicalistas y académicos; educadores y universitarios; a jóvenes de la primera línea y empresarios; a Naciones Unidas y comunidad internacional; a políticos, alcaldes, gobernadores y todos los expresidentes vivos; a la izquierda, la derecha y el centro político".

Reconoció además el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

El próximo año, la Comisión de la Verdad deberá presentar el informe en el que se recopilen detalles de cómo la violencia inició, se expandió y se consolidó en el territorio nacional y cómo se crearon las guerrillas, los grupos paramilitares y cómo las mujeres y sus cuerpos, se convirtieron en un botín de guerra para quienes utilizaron las armas para infundir muerte y terror.

Vea también: Habrá pico y placa en Bogotá todo el día a partir del 11 de enero de 2022

"Traemos un mensaje de esperanza, sentido desde la multitud inmensa que quiere la verdad para construir juntos en nuestras diferencias una comunidad en paz, justa, incluyente y alegre, que anhelan los niños y niñas de Colombia; traemos un mensaje de confianza para las víctimas de todos los lados, y para los que se atreven a reconocer responsabilidades históricas y éticas", dijo de Roux.

Entre tanto, el presidente de la Comisión se mostró esperanzado por lo que representa el 2022 para los sobrevivientes de la violencia "el pueblo que caminaba en la oscuridad verá una gran luz, aquellos que trasegaron en el dolor y el miedo de la noche conocerán una verdad franca, sincera y abierta al diálogo, que acoge y lleva a la reconciliación y despeja las tinieblas".

El padre Francisco además hizo un llamado a los colombianos para que participen libremente en las elecciones del Congreso y la Presidencia de la República e indicó que se debe votar a conciencia por proteger la paz y la verdad.

Lea: Atención deudores de multas de tránsito, habrá descuentos para quienes se pongan al día

"Que el participar en elecciones salga desde la libertad de cada uno en su opción por la verdad que queremos para Colombia, y que en esa decisión no haya marcha atrás en los anhelos de cuidar de la dignidad y avanzar hacia la paz, porque un pueblo que no teme a la verdad no tiene nada que temer", afirmó.

Finalmente, manifestó que el 2022 debe ser un año en el que se den los espacios para la reconciliación y el optimismo.