A la cárcel hombre que, al parecer, sometía a su hija de 6 años a actos sexuales

El hospital local de Mitú, Vaupés, le notificó a la Fiscalía General de la Nación el caso de un hombre que, al parecer, sería el responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 agravado en contra de su hija de 6 años.

Gracias a las investigaciones realizadas, se estableció que los hechos habrían ocurrido en el 2018 en la casa de la menor y su padre, la cual está ubicada en la comunidad de Yuruparí, zona rural del municipio de Mitú.

Es importante señalar que la menor se encontraba en un proceso de restablecimiento de sus derechos por otro abuso sexual que sufrió, presuntamente, por parte de su abuelo.

Le puede interesar: Fiscal Angélica Monsalve habría tratado de infiltrar defensa de Felipe Ríos

Durante un examen médico, se percató que la menor presentaba comportamientos inadecuados, no quería regresar a su comunidad y aseguró que su padre “también la violaba”, pero que ella no había dicho nada porque el hombre la había prevenido para que no hablara y confesara los hechos.

Después de reunir los elementos probatorios, un fiscal le imputó al hombre el delito de actos sexuales con menor de 14 agravado, pero no aceptó su responsabilidad. Sin embargo, el juez del caso legalizó su captura y declaró la medida de aseguramiento en centro carcelario.