A más de 40 años de prisión se exponen policías implicados en muerte de presunto abusador

En las últimas hora la Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado y tortura, a los cinco uniformados de la Policía implicados en la muerte de Juan Pablo González, señalado abusador de una menor en una estación de TransMilenio en Bogotá.

RCN Mundo consultó al abogado penalista Francisco Bernate con el fin de esclarecer el panorama judicial de los policías. Bernate explicó que los hechos son muy graves y que “no puede haber ningún tipo de consideración frente a quién está llamado a salvaguardar la vida de los ciudadanos y por el contrario se presta para este tipo de situaciones”.

Con base en lo anterior, los uniformados estarían expuestos a penas de cárcel que superan los 40 años de prisión.

Lea también: 'Fue golpeado más de 27 minutos y obligado a tomar orines': Fiscalía sobre muerte de presunto abusador en Bogotá

“De manera que estas personas y en el mejor de los eventos, pueden estar exponiéndose a una condena de mínimo 40 años de prisión”, aseguró Francisco Bernate.

El abogado explicó que los uniformados no tendrían beneficios de rebaja del 50 % de su condena tras no aceptar cargos, lo que no significa que no pueda negociar con la Fiscalía o buscar algún tipo de rebajas más adelante.

“En mi concepto, es una afortunada imputación de la Fiscalía atendiendo la gravedad de los hechos y las penas van a estar sobre los 40 años”, rectifica Bernate.

Lea también: Ministro de Justicia exige veracidad en el caso de la muerte de abusador en URI de Puente Aranda

Por otra parte, la hermana de Juan Pablo González escuchó los relatos del fiscal delegado en el caso, quien explicó que al hombre lo golpearon por más de 27 minutos, le raparon su cabellera y lo obligaron a tomar orines.

En ese sentido, el abogado Bernate enfatizó en que la familia puede acudir a instancias judiciales, pues en Colombia hay una regla que ratifica que una persona que este privada de su libertad y esté al cuidado de la administración, "pues la justicia tiene dicha responsabilidad y cualquier cosa que le suceda, pues el Estado deberá responder por daños materiales y morales".