A paso lento avanza audiencia de legalización de captura de Nicolás Petro

Con lentitud avanza la audiencia de legalización de captura de Nicolás Petro y Day Vázquez, quienes fueron detenidos por las autoridades en Barranquilla en la mañana del sábado 29 de julio.

La diligencia debió empezar el mismo sábado en horas de la noche, sin embargo, la juez a la que le correspondió el caso en primer momento devolvió la carpeta de documentos alegando que el fiscal Mario Burgos entregó información indebida al citar a la audiencia sin contar con la presencia de todos los intervinientes.

En la mañana del domingo, a las 9:30AM, el juez 74 del circuito penal de Bogotá con función de control de garantías retomó la audiencia con la presencia física de la defensa de Day Vázquez junto a la señalada en el Búnker de la Fiscalía y la defensa de Nicolás Petro virtualmente.

El abogado Juan Trujillo, defensor del hijo del presidente, expresó su molestia con que la diligencia se realice directamente en el búnker, pues aunque la audiencia es virtual, Petro y Vásquez comparecen en el mismo espacio del fiscal Burgos.

"El país pudo observar el completo desbalance que se presentaba en la realización de la audiencia en las instalaciones de la Fiscalía, el tono y la actitud intimidante del fiscal contra los indiciados quienes se encontraban completamente aislados de sus abogados defensores y con la intimidación adicional que genera que la audiencia se lleve a cabo en la sede de una de las partes", señaló Trujillo.

El abogado señaló que desde que tomó poder de la representación legal de Nicolás Petro en marzo de este año, ha intentado contactarse con el fiscal Mario Burgos para hablar sobre el proceso y la disposición de colaborar con la justicia, pero resaltó que no ha sido posible comunicarse con el funcionario.

"Desde entonces le he enviado comunicaciones correos al señor fiscal y nunca me los contesta. Le he pedido cita para exponer el caso y colaborar con la investigación y nunca los ha contestado", mencionó el defensor.

Posterior a este alegato, el juez mencionó que el fiscal habría solicitado realizar la audiencia bajo reserva, por lo que decretó que la legalización del allanamiento y captura se realizará de manera privada sin acceso de público ajeno a los intervinientes.

Desde las 10 de mañana del domingo inició la diligencia reservada, en donde la Fiscalía leyó los argumentos para declarar la legalidad de los procedimientos, sin embargo el juez decretó un receso y posteriormente dará la palabra a los abogados defensores para que expongan los argumentos de la supuesta ilegalidad del procedimiento.