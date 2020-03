Abogada Bernal interpone nuevas demandas contra el aborto

No pasaron más de ocho días desde que la Corte Constitucional decidiera que el aborto en Colombia continúa tal cual está actualmente, y la abogada Natalia Bernal volvió a radicar dos demandas que piden penalizar totalmente la práctica.

RCN Radio conoció que la presentación de las nuevas demandas se realizó el miércoles cuatro de marzo, es decir, dos días después de la decisión de la Corte.

La abogada volvió a demandar el Código Civil, en busca de que la existencia legal de las personas sea desde la concepción del feto y no desde el nacimiento, mientras que interpuso otra demanda contra el Código Penal que busca penalizar el aborto, en las tres causales permitidas o despenalizadas desde el 2006.

Lea demás: ¿Por qué la Corte Constitucional no cambió las reglas sobre el aborto en Colombia?

Las causas despenalizadas son, entre otras, cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando existe y se compruebe malformación del feto y cuando el embarazo es producto de una violación.

Las demandas están en proceso de reparto y en los próximos días se conocerá a qué magistrado le correspondió su estudio.

En las demandas la abogada dice ser la representante o defensora de los menores “por nacer no deseados no deseados, agredidos o que van a ser agredidos por procedimientos de aborto inducido en hospitales o clínicas legales, que no pueden defenderse por sí mismos ni tienen un abogado que los defienda”.

En contexto: Aborto en Colombia sigue siendo ilegal, salvo las tres excepciones

También señala que “el objeto de la demanda es la prohibición de los procedimientos abortivos en centros de salud, clínicas y hospitales legales”.

En el estudio de las demandas pasadas, la Corte decidió no tomar decisión de fondo al considerar el tema como cosa juzgada, es decir que ya se había pronunciado o tomado decisiones sobre la penalización del aborto.

En esa decisión, la Corte consideró que las demandas presentadas no tenía argumentos claros y objetivos, lo que llevó a la abogada a 'corregir' las demandas y presentarlas de nuevo a la espera de que la Corte las acoja.