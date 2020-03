Abogada Natalia Bernal dice que inició otro proceso contra el aborto

"Estamos hablando de una cifra inicial de 13.000 mujeres perjudicadas en su salud física y mental y estamos hablando de niños discapacitados que están naciendo a pesar de las agresividad de métodos abortivos practicados en estados gestacionales avanzados. Yo entregué 300 folios demostrando argumentos científicos y jurídicos. En cuanto a argumentos jurídicos, denuncié once violaciones a la Constitución y seis violaciones los tratados internacionales", agregó.

"La jurisprudencia de la Corte Constitucional está dejando totalmente desprotegidos a los seres en gestación a pesar de ser seres humanos y no ha reconocido ni siquiera la igualdad de derechos entre ellos en gestaciones a partir de la semana 23 y los niños prematuros que en la misma edad gestacional, después de nacimiento".

La abogada, además, anunció un nuevo proceso por este caso: "Agradezco las autoridades públicas sus opiniones y consideraciones sobre mis demandas. Ya las corregí y las radiqué, lo cual quiere decir que iniciamos otro proceso nuevo este año, porque la inhibición judicial no impide al demandante volver a presentar su demanda corregida".

Bernal Cano también se refirió al hecho de que la Corte Constitucional considerara que sus argumentos "se basan en interpretaciones subjetivas del texto demandado". "No son argumentos en nada subjetivos. Desde el año 2014 yo realizo investigaciones a profundidad sobre este tema. He publicado en Europa cuatro obras en tres idiomas. Es un trabajo totalmente riguroso. Yo utilizo argumentos constitucionales", dijo ella.

