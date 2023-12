Abogado de Aida Merlano solicitará que ex senador Char no sea trasladado a guarnición en Malambo

Como "inaceptable" calificó Miguel Ángel del Río, la determinación de la Corte Suprema de Justicia de trasladar al ex senador Arturo Char al Batallón de Ingenieros Vergara y Velasco, de Malambo, en el departamento del Atlántico, sitio donde se encuentra, la también exsenadora Aida Merlano, testigo en su contra.

De acuerdo con el jurista, hoy enviarán un documento dirigido a la magistrada Cristina Lombana, donde manifestarán su oposición traslado de Char y solicitarán que lo efectúen a otro establecimiento carcelario. Según él, la decisión adoptada por el tribunal entorpecería el proceso en curso.

"Qué podemos esperar para el futuro, precisamente, uno de los argumentos por los cuales el señor, Arturo Char, quien está detenido preventivamente es el de poder obstruir a la justicia y estando cerca a su principal testigo, eso puede terminar materializándose", explicó del Río Malo.

Lea también: Arturo Char y Aida Merlano estarán en el mismo centro de reclusión

En su concepto, han podido buscar otra alternativa carcelaria, distinta a la que están estableciendo en el mencionado municipio.

"Hay una guarnición militar en Santa Marta, hay una guarnición militar en Barranquilla, entonces, no entendemos la necesidad de tenerlo al lado de su testigo".

Del mismo modo, indicó que, no podría afirmar que hay otro elemento adicional. En su concepto, la magistrada Lombana, no ha valorado integralmente toda la situación: "Estoy seguro de que, no tiene información de que, la señora Merlano se encuentra en ese establecimiento".

Le puede interesar: Estos son los problemas que deja la ‘maldita’ mermelada: Álvaro Uribe sobre captura de Ciro Ramírez

Igualmente, aseveró que, están a la espera de que la Fiscalía General de la Nación entregue una respuesta sobre el principio de oportunidad presentado, cuya decisión podría darse a inicios del próximo año.

"Este principio está relacionado con la información que se ha entregado, precisamente, en la Corte, la Fiscalía General, con relación a abogados que, también estuvieron visitandola, información sobre Alejandro Char y otras situaciones".

Por otra parte, del Río, se refirió a la captura del senador Ciro Ramírez, hace parte de una corriente política que terminó cooptando la administración pública.

"Hoy vemos todas las consecuencias de esas investigaciones y de todas esas denuncias que nosotros hemos establecido, históricamente, un partido que se tomó el poder, pero que no solamente, asumió una intervención política", señalando de esta manera que comparte la decisión de la Corte Suprema.