Abogado enjuiciado por dispararle a un ladrón busca ponerle punto final al proceso

El reconocido abogado bogotano Fernando Amaya le solicitó a la Fiscalía General que le conceda un principio de oportunidad para ponerle punto final al proceso en su contra tras herir en defensa propia a un ladrón que irrumpió en su casa en Bogotá en hechos registrados el 16 de mayo de 2019.

"Ahora lo que queda es la aplicación del principio de oportunidad, eximirme de responsabilidad y ojalá quedar sin ningún antecedente porque no sería justo", precisó el abogado Amaya en diálogo con RCN Radio.

Explicó que el día de los hechos se vio obligado a defenderse ante la agresión del asaltante con un viejo revólver de su padre que tenía guardado en un cajón.

"Yo cogí el revólver que estaba guardado en el closet y cuando me lo encontré le disparé causándole una leve herida, no tenía de otra, sino lo hubiera hecho no estaría acá contando esta historia", detalló.

El abogado aseguró que su caso constituye una injusticia, ya que antes de ser reconocido como víctima terminó siendo investigado por porte ilegal de armas, debido a que el revólver que usó para defenderse no tenía salvoconducto a su nombre, sino de su padre que había fallecido.

El jurista cuestionó que mientras él se expone a una eventual condena de nueve años de prisión de ser hallado culpable el hombre que trató de asaltarlo en su propio hogar recuperó la libertad, esto tras lograr un acuerdo con las autoridades.

Añadió que las pruebas permitieron evidenciar que no era la primera vez que el agresor cometía este tipo de hurtos a residencias, ya que contaba con un historial delictivo de seis entradas al sistema penal.

Ante la necesidad de que la defensa de Fernando Amaya pueda seguir avanzando en la recolección de elementos de prueba, el juzgado 52 penal del circuito de conocimiento de Bogotá reprogramó para el próximo 18 de enero la reanudación de la audiencia preparatoria del juicio.