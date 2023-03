Absuelven a Fulvia Benavides de supuestas irregularidades en expedición de documentos

La Corte Suprema de Justicia absolvió a Fulvia Benavides por supuestamente expedir documentos de connacionales cuando era cónsul de Colombia en Chile, en el año 2007.

En el documento conocido por RCN Radio, los magistrados explican que Benavides no habría asistido de manera presencial a la oficina en Santiago de Chile en la semana del 3 al 7 de diciembre del 2007, pero durante esa semana, su despacho expidió más de 300 documentos para personas colombianas.

Cédulas de ciudadanía, pasaportes, registros de nacimiento, certificados de nacionalidad, entre otros fueron los documentos que habría expedido la excónsul de manera aparentemente irregular.

El proceso judicial empezó en 2021 con con la audiencia de formulación de acusación, en la que la Fiscalía señaló a Benavides por presunta falsedad ideológica en documento público.

En las consideraciones del ente acusador, explican que durante el tiempo que estuvo ausente, delegó sus funciones a personas a su cargo, por lo que habría violado sus compromisos como servidora pública.

"La función pública que realizada (...) debían ser presentados por quien tuviera esa función certificadora y que en estos se consigne una falsedad, esto es que sin ser falso, posee afirmaciones ajenas a la realidad", menciona el fallo.

A pesar de lo resaltado por la Fiscalía, los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia consideraron que, pese a que la expedición de los documentos no estuvo a cargo de la titular del cargo, los connacionales no se vieron afectados en la función de dichos papeles.

"Por dadas las condiciones en que fueron dictados, no se acreditó que no hubieran colmado su propósito, esto es que no resultaren útiles para demostrar la realidad que a través de estos se consignaba", concluyó la sala.

Finalmente, decidieron absolver del cargo imputado a Fulvia Benavides, quien actualmente se desempeña como cónsul general en Venezuela; sin embargo, la Fiscalía y el representante del Ministerio Público apelarán la decisión para que sea nuevamente estudiada.

