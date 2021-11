En la diligencia, que duró casi tres horas, la exministra detalló que ella siendo Ministra fue quien denunció las irregularidades en la ejecución del contrato y adelantó todos los trámites para revocarlo y recuperar los 70 mil millones de pesos que se habían dado como anticipo para la compra de equipos.

“Acá estoy poniendo la cara, vine a cumplir la cita frente al tema de Centros Poblados (...) Fui yo como Ministra quien caducó el contrato, quien hizo los embargos y quien denunció y espero que paguen las personas que tengan que pagar”, dijo Abudinen al salir de la diligencia ante la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, Abudinen no hizo referencia a la supuesta visita o conversaciones que en el pasado dijo haber sostenido con el senador Armando Benedetti sobre la adjudicación del billonario contrato. “No puedo dar mayores elementos por la reserva del proceso, pero me verán en cada una de las actuaciones que me requieran los entes de control y las Altas Cortes. El proceso está en reserva”.