La defensa del cónsul (e) en Islas Canarias, Francisco Humberto Vélez Bernal, anunció que emprenderá acciones judiciales por las acusaciones que calificó como difamatorias, por parte de una mujer que lo señaló de acosarla sexualmente.

En un video de una reunión en Zoom, de colombianos varados en el exterior, se conoció la denuncia de Érika María Restrepo, una mujer que se encuentra España y quien aseguró que el cónsul encargado en Islas Canarias la acosó sexualmente, en medio de una petición suya por ayudas durante la pandemia.

Lea también: Recapturan a los dos procesados por el atentado en el Centro Comercial Andino

El abogado Victor Mosquera Marín indicó que la defensa ha recaudado las suficientes pruebas y testimonios para demostrar ante las autoridades españolas y colombianas que Erika Maria Restrepo incurrió en “una grave difamación motivada por intereses políticos y económicos”.

Según la defensa, los señalamientos de Érika Maria Restrepo casualmente se dieron en directo por un grupo de Facebook que dirige Cristian Mancera, quien fue contendor político en las pasadas elecciones del hijo del cónsul y representante a la Cámara, Juan David Vélez.

Asimismo, sostuvo que “casualmente, en el mismo grupo se ha venido atacando sistemáticamente al representante Vélez, quien ha desempeñado una extraordinaria labor en el retorno de los colombianos en el exterior”.

“La firma hace público que tiene en su poder un correo electrónico días previos a la grave difamación donde la señora Érika María Restrepo agradece al consulado y en especial al señor Francisco Humberto Vélez Bernal por todas las gestiones consulares que ha realizado”, dijo el abogado.

La mujer indicó en su momento que pidió ayuda al Consulado en varias ocasiones en las que el cónsul la remitió a distintas ONG y a la Cruz Roja, ya que señalaba que no tenía cómo ayudarla directamente.

“Después de varias semanas, vuelvo y me comunico con el Consulado y él me dice que toca esperar porque no le están llegando ayudas nuevamente, y que si yo me puedo acercar al Consulado, pero como no sabía cómo llegar al sitio” afirmó.

La mujer aseguró que el cónsul se ofreció a llegar a su residencia, cuando lo hizo le regaló un mercado de 30 euros y posteriormente la acosó.

Lea también: Organizaciones de mujeres rechazan nuevo caso de feminicidio en Ibagué

“El tipo llega y me dice: no pero yo nunca pensé que usted fuera una mujer que estuviera tan buena, usted tiene unas tetas muy buenas y un culo muy grande. Y lo estoy diciendo, tengo un hijo que murió hace un año, y lo pongo delante de todo, de frente, de verdad que esas fueron las palabras del señor”, denunció.

Agregó que le dijo que si se dejaba ayudar y “hace bien las cosas, le puedo colaborar”.

Sobre la denuncia, la Cancillería aseguró que “tiene una política de cero tolerancia hacia cualquier conducta que constituya maltrato laboral”.

Además, que “en el caso particular del señor Francisco Veléz, encargado de funciones consulares en Palmas de Gran Canaria, es de aclarar que hasta el momento no se recibido queja formal en este sentido contra el citado funcionario”.