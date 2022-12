Agmeth Escaf habla sobre relación con capturado con cocaína en carro de la UNP

El representante a la cámara, Agmeth Escaf, habló sobre el escándalo que se generó por supuestamente haber intercedido ante la Unidad Nacional de Protección, para beneficiar al hombre que fue capturado el pasado 10 de diciembre mientras transportaba cerca de 150 kilos de cocaína en un carro de la entidad.

Una investigación señaló al actor y ahora congresista de haber sido intermediario, para que el hombre capturado fuera atendido por la UNP y le otorgaran insumos de protección.

En este proceso intervino el actor Carlos Calero que, aprovechando su cercanía con Agmeth Escaf, le pidió que lo contactara con alguien de la UNP, para así solicitar que atendieran lo más pronto posible a un familiar que necesitaba protección.

El representante asegura que, el 24 de octubre, es decir, el día de la conversación con Calero, le suministró el número de Luis Eduardo Saavedra, asesor del director de la UNP, para que conversara con el actor y lograr que atendieran al pariente.

"Carlos me pidió el contacto de una persona de la UNP, justamente del director de la UNP, doctor Augusto Rodríguez, no se lo di por obvias razones, pero le di el teléfono de un asesor y como decía el chat, necesitaba ayuda con un tema de un pariente. Luego me comunicó que ya se había comunicado con la persona que yo le había dado, con el doctor Luis Saavedra y que ya iba bien en la conversación. Hasta ahí quedé yo", asegura el actor y ahora congresista.

Señala que, luego de esa conversación, se comunicó con el funcionario de la entidad, para hablar sobre temas que tendrían que ver con su esquema de seguridad, pero también le dijo que hablará con Carlos Calero.

"No utilicé ningún tema de tráfico de influencias, no pedí que le asignaran absolutamente nada, ni carro, ni helicóptero, ni personal ni nada de esas cosas, solamente le di el número a Carlos y el fue el que se encargo de hacer el resto de la comunicación", resalta el representante del Pacto Histórico.