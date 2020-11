Agresor de María Alejandra Rojas tiene otras denuncias por violencia intrafamiliar

La Ficalía General de la Nación imputó a José María Ortega por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, secuestro simple, tortura, acceso carnal violento. Ortega es el presunto responsable lanzar desde un cuarto piso a su pareja en Bogotá.

El organismo investigador le informó a Ortega que si aceptaba los cargos, tendría la posibilidad de una reducción de 50 % por ciento de la pena para tres de los delitos, mientras que para el delito de tentativa de feminicidio sería solo del 25 %.

Sin embargo, José María Ortega no aceptó los cargos. El juez de garantías, entonces, decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ortega.

En la audiencia, la Fiscalía entregó los pormenores de algunos de los hechos cometidos por el presunto agresor contra su expareja, que desde el 23 hasta el 31 de agosto fue sometida a fuertes castigos: secuestro, tortura y acceso carnal violento dentro de un apartamento del conjunto Torres de Río Frío, en Cedritos (Bogotá).

Además, el imputado tiene una serie de demandas y denuncias ante Comisarías de Familia de Tunja y Bogotá por inasistencia alimentaria, lesiones personales y violencia intrafamiliar, según explica la Fiscalía.

Producto de las agresiones que sufrió, a Rojas le dieron una incapacidad de 90 días. Ortega fue detenido este martes.

Las agresiones

"El motivo por el que hizo esto fue porque lo iba a dejar. Le dije que estaba cansada de su maltrato y no quería estar más con él", ha contado María Alejandra.

"Me quitaba los zapatos y me hacía arrodillar mirando hacia la pared mientras me mandaba correazos en la espalda y patadas. Luego me daba cachetadas en la cara con los zapatos. Me asfixiaba".