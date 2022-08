Aída Merlano contó detalles de su fuga: Funcionarios del INPEC habrían sido cómplices

Aida Merlano en el año 2019 protagonizó una de las fugas que más auge tuvo en el país, teniendo en cuenta que la exsenadora se encontraba privada de la libertad por compra masiva de votos.

Merlano, contó los detalles de cómo planeó la fuga que se ejecutó el 1 de octubre del año 2019 y la misma exparlamentaria manifestó que esto fue como un verdadero milagro.

“Por las cosas de Dios y del destino también, porque yo les digo que loa que me pasó fue una cosa de Dios”, contó Merlano en la audiencia que se llevó a cabo en contra de su hija la gestora de contenidos Aída Victoria quien es investigada por ser cómplice de la fuga de su madre.

Asimismo, la exsenadora dijo al detalle de cómo se produjo la fuga que fue planeada en detalles como la bata blanca que usó el día del escape y el momento exacto en el que ella tenía que bajar por la ventana para emprender la huida.

Además, mencionó que ninguno de sus hijos se enteró de lo que ella iba a hacer y de esta manera no participaron ni de manera directa e indirecta con la decisión que tomó.

En ese día, desde el centro de reclusión en el que se encontraba Merlano, antes de salir a cumplir con su cita, guardó todos los elementos de su fuga en una faja que se colocó y que era muy ceñida al cuerpo.

“Yo entré al baño y él se sentó (dragoneante del INPEC) y fue en ese momento que yo me quité los elementos que tenía conmigo, entre eso era una faja de látex, una cuerda roja enredada en mi dorso que iba desde la cadera hasta el brasier, una tula negra. También me puse una peluca que no se evidencia en las cámaras, pero si utilicé posteriormente a la fuga y nos guantos con los que hacía deporte estando en el penal”, resaltó la exsenadora.

Posteriormente, explicó que las indicaciones de su fuga se dieron a través de videollamada, por lo que los jueces dieron a entender que en su ejecución tuvo complicidad de algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.