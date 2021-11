"Aida Merlano se me fue, ayúdenme": Guardia del Inpec revela cómo fue la fuga

Recordó que llegó al lugar y se dividió con su compañero la guardia. Cuando subió el odontólogo Javier Cely le impidió la entrada al consultorio por lo que tuvo que esperar afuera mientras se adelantaba el procedimiento.

Bajo la gravedad de juramento indicó que el hijo de Aida Merlano –quien era menor de edad en ese momento- entraba y salía con frecuencia. “Hablaba con las personas del piso y me buscaba para preguntarme varias cosas”.

En medio del interrogatorio de la Fiscalía, la guardia aseguró que ahora que lo piensa esa actitud pudo ser una maniobra distractora puesto que el hijo de la excongresista y una persona que portaba una bata azul se ubicaban en una posición estratégica para que no viera lo que pasaba dentro del consultorio.

“Me distraía porque yo viendo cómo estaba la situación me hablaban de temas que no iban al caso. El hijo era hable y hable conmigo (…) Y la forma en cómo se ubicaron me impedían ver adentro”, relató.