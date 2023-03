Aida Merlano ya viene rumbo a Colombia procedente de Venezuela

El proceso de extradición

Hace apenas un mes, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el Gobierno nacional hizo la solicitud de extradición de Aida Merlano, quien se encuentra en Venezuela tras fugarse de Colombia.

“Hemos comenzado el trámite, pero eso no es rápido, no por este caso, no por la justicia venezolana o la colombiana, es porque hay que hacer en Colombia y otro en Venezuela”, sostuvo en su momento Osuna.

El jefe de la cartera de Justicia confirmó que la reactivación se da ante el restablecimiento de las relaciones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro y su par, Nicolás Maduro.

Cabe recordar que la petición de la extradición de Merlano la inició el anterior gobierno de Iván Duque, pero la realizó ante Juan Guaidó.

"No quiero hacer bromas sobre ese asunto, pero digamos que ese trámite se perdió", añadió Osuna.

Sus explosivas declaraciones

Entre las explosivas declaraciones de la exparlamentaria, ella ha afirmado que Fuad Char Abdala entregó siete mil millones de pesos para la compra de votos, a favor de su campaña, la del senador Arturo Char y Lilibeth Llinás.

Ante estas aseveraciones, el dirigente político, afirmó que agotará las instancias jurídicas para desenmascarar el entramado de mentiras, de la exparlamentaria: "A lo largo del proceso, ha presentado versiones contradictorias e incoherentes. Llama la atención que todo lo dicho ante los medios y la justicia carezca de pruebas", agregó el exsenador.

También mencionó que Julio Gerlein entregó $12 mil millones para su carrera política y saldar deudas por influencias en otros dos contratos en Barranquilla.

Aseguró también que ese dinero se lo entregó a Faisal Cure, para que fuera el mediador con los Char, pero además para que agarrara la parte que le correspondía.

"Esos 18 mil millones que entregó Alex Char lo entregó mediante el contratista Faisal Cure, que colocó seis mil millones de pesos para la compra de votos de la candidatura de Aida Merlano y de Lilibeth Llinás", explicó Merlano Rebolledo.

Agregó que "la otra parte, que fueron doce mil millones (de pesos) correspondientes a la deuda de la comisión de los arroyos en Barranquilla. Más la Avenida del Río del Malecón, que fueron 12 mil millones de pesos por Julio Gerlein, para un total de 18 mil millones de pesos entregados por el señor Alejandro Char distribuidos entre las personas que yo le estoy mencionando".

La prófuga congresista es pieza clave para esclarecer un presunto entramado de corrupción en la Costa Caribe.

El video de su fuga

Merlano protagonizó una cinematográfica fuga de un consultorio odontológico, el 1 de octubre de 2019 en Bogotá, de allí se fue a Venezuela: