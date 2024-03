Por último, Aida Victoria criticó a la Fiscalía por asegurar que habían ordenado su captura inmediata. "La Fiscalía me la tiene montada. Y no es algo que yo diga. La Fiscalía está en su deber, obviamente, de acusar si siente que alguien es culpable de algo. Pero ese tema de tuitear que el tribunal me había dado orden de captura cuando no me habían dado orden de captura. Eso se vio malintencionado".

"Ni siquiera es que yo quiera decir: 'ay, es que me la tienen montada'. Es que díganme ustedes: si el tribunal no me dio orden de captura, ¿por qué la Fiscalía lo tuiteó? Seguramente para que en algún momento algún policía que vio el tuit me haga pasar un mal rato y me quiera llevar".