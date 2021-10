Aida Victoria Merlano: Me levanto feliz pese a que me pueden condenar a 21 años de prisión

En un video publicado en sus redes sociales la ‘influencer’ indicó que desde hace dos años se levanta sabiendo que existe un proceso penal en su contra por el que puede ser condenada a 21 años de prisión.

“A pesar de levantarme todos los días sabiendo que puedo irme presa 21 años yo soy feliz porque tengo la plena convicción que la felicidad es una decisión que uno toma todos los días”, precisó Merlano al señalar que aprendió a vivir el día a día eliminando de su diccionario la palabra “hubiese”.

“La felicidad para mí no se puede postergar”, indicó en el video. Merlano sabe que pese a la complejidad del proceso “No veo a mi mamá hace dos años y soy feliz, tengo una relación fracturada con mi hermano que a veces me pega duro, y lloro porque soy un ser humano”.

Pese a la complejidad del proceso judicial y los cargos por los que se le acusa Merlano indicó que tiene la convicción de levantarse feliz, de vivir su vida como mejor le parezca y de hacer hoy lo que tiene que hacer.

“Si a mí me llegan a meter presa y voy a estar 21 años de mi vida en una cárcel, puede que sean muchos menos, yo no quiero decir ‘hubiese sido feliz, no, voy a decir puedo estar presa, pero fui feliz. Entonces, si me pongo triste hoy igualito me pueden meter presa mañana, y si soy feliz también me pueden meter presa”, indicó.

La Fiscalía General señaló que cuenta con las pruebas para demostrar que Aida Victoria Merlano y el odontólogo Javier Guillermo Cely finiquitaron el plan para dejar sola en el consultorio a la excongresista para que se fugara por la ventana de un tercer piso.

En su argumentación indicó que la joven fue la encargada de llevar hasta el consultorio los guantes especiales, la cuerda y demás equipos para que su mamá –en ese escape de película- descendiera por el tercer piso para ser recogida por un hombre que la esperaba en una motocicleta de mediano cilindraje.

En diferentes oportunidades Aida Victoria Merlano se ha declarado inocente asegurando que nunca conoció los planes de su madre para escaparse. Debido a esto su defensa ha planeado llamar como testigo a la excongresista que actualmente se encuentra privada de su libertad en una cárcel de Venezuela, país donde fue detenida tras estar varios meses prófuga de la justicia.