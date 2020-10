Alcalde de Curumaní, a la cárcel por homicidio

Tras su captura el pasado 22 de septiembre el alcalde de Curumaní, Henry Chacón Amaya, fue trasladado a la cárcel judicial de Valledupar por una investigación en su contra por el presunto crimen de la concejal Ana Cristina López Moreno, en ese mismo municipio en noviembre de 2003.

El testimonio de un grupo de desmovilizados de las Autodefensas del frente Resistencia Motilona de Bloque Norte, fue clave para la investigación de la Fiscalía, que posee elementos materiales probatorios de la presunta responsabilidad del mandatario en el asesinato de la concejal de 60 años.

Cabe destacar que desde su captura, el burgomaestre ha presentado algunos quebrantos de salud, por lo que le fue practicada la prueba de Covid-19 , antes de recluirlo en el patio ERE de la Cárcel Judicial de Valledupar, donde permanecen los funcionarios públicos privados de la libertad.

Chacón Amaya recientemente no se ha vuelto a referir a su aprehensión. Sin embargo, el día que fue notificado por la Fiscalía expresó: “Es el caso que está cerrado, donde unos desmovilizados de las AUC me involucraron, son falsos testigos condenados por un juez de la república que les quitó los beneficios de justicia y paz en el proceso que archivaron a favor del ex alcalde de Pelaya Marcos José Gutiérrez Cianci”, dijo el alcalde Henry Chacón.

Entre tanto, en el municipio de Curumaní, hay gran expectativa por la suerte de la administración local, la ciudadanía pide que la gobernación del Cesar intervenga.

“Quedamos en un limbo ahora, cada día notamos que la situación del alcalde con la justicia es compleja, pero mientras tanto la comunidad necesita saber que pasará”, aseguró Tulia Martínez, habitante de Curumaní.